"Металлист 1925" сыграет с командами Турции, Швеции и Норвегии

Харьковский клуб второй лиги "Металлист 1925" завершил домашний этап подготовки к весенней части первенства Украины. Следующий 12-дневный сбор подопечные Александра Иванова проведут в Турции.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", команда проведет в Турции етыре контрольных поединка. 14-го марта соперником будет турецкий "Кемерспор", 17-го марта - шведский "Кристианстад", 23-го марта - норвежский "Эльверум". Соперник в еще одном спарринге пока не известен.

Турецкий сбор продлится до 23-го марта.