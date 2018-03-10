"Металлист 1925" сыграет с командами Турции, Швеции и Норвегии

10 марта 2018 г. 15:29
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Харьковский клуб второй лиги "Металлист 1925" завершил домашний этап подготовки к весенней части первенства Украины. Следующий 12-дневный сбор подопечные Александра Иванова проведут в Турции.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", команда проведет в Турции етыре контрольных поединка. 14-го марта соперником будет турецкий "Кемерспор", 17-го марта - шведский "Кристианстад", 23-го марта - норвежский "Эльверум". Соперник в еще одном спарринге пока не известен.

Турецкий сбор продлится до 23-го марта.

 

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