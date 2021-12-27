«Металлист» объявил о подписании первого зимнего новичка

Харьковский футбольный клуб Первой лиги «Металлист» пополнился перспективным украинским полузащитником.

Официальный сайт «Металлиста» объявил о подписании 21-летнего Артура Мурзы, который последний год провел в составе киевской «Оболони».

Четыре месяца назад в Харькове в матче «Металлиста» против «Оболони», который завершился со счетом 3:0, Мурза уже к 37-й минуте получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Артур Мурза — уроженец Волновахи. До «Оболони» он играл за молодежную команду «Мариуполя», луцкую «Волынь», краматорский «Авангард», «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

В текущем чемпионате в составе «Оболони» Мурза провел 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.