Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) в финале первенства мира!

12 июня 2019 г. 13:30
Автор: Виталий Лабскир
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На проходящем в Польше молодежном чемпионате мира по футболу осталось две коиманды, которые притендуют на золотые медали. Одна из них - сборная Украины (U-20).

В полуфинале украинская "молодежка" победила своих итальянских сверстников - 1:0. Автором победного гола стал Сергей Булеца, отличившийся на 65-й минуте матча.

С 79-й минуты сборная Украины (U-20) играла в меньшинстве в связи с удалением Дениса Попова.

В компенсированное время итальянцы забили гол, но он не был засчитан. Арбитр, воспользовавшись системой VAR, усмотрел фол во время итальянской голевой атаки.

В финале молодежного чемпионата мира Украина (U-20) сыграет против Южной Кореи (U-20).

Видео: 

MATCH HIGHLIGHTS - Ukraine v Italy - FIFA U-20 World Cup Poland 2019

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