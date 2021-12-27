Мощнейшее избиение. Нокдаун и нокаут в 1-м раунде

Проигравший боксёр принял очень много ударов в голову.

В американском Ньюарке состоялся вечер бокса. Самым быстротечным оказался бой между проживающим в Гватемале кубинцем Йоелвисом Гомесом и Клеем Коллардом из США. Это был поединок в суперсреднем весе (до 69,9 кг).

В первом раунде Гомес стал буквально избивать Колларда. Американский боксёр не слишком защищался, при этом стойко принимал мощные удары. Затем случился нокдаун. Коллард поднялся до счета «10», и избиение продолжилось. В конце концов вмешался рефери и зафиксировал победу Гомеса техническим нокаутом. При этом, судя по статистике, кубинец нанес за две минуты первого раунда 32 точных удара по сопернику.

У Йоелвиса Гомеса это 5-я победа в 5-ти боях на профессиональном ринге, притом 5-я — нокаутом.