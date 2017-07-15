На матче в Днепре присутствуют фаны "Металлиста 1925", вопреки запрету руководства харьковского клуба

После беспорядков в ходе финала аматорского чемпионата Украины между харьковским "Металлистом 1925" и "Агробизнесом" из Волочиска руководство харьковского клуба издало запрет на посещение для ультрас трех домашних и трех выездных матчей "Металлиста 1925".

В первом туре первенства второй лиги украинского футбола "Металлист 1925" проводит гостевой поединок в Днепре против местного СК "Днепр 1".

Судя по трансляции, в одном из секторов находятся молодые люди рядом с вывешенным флагом с надписью "Слобожани", в другом - в футболках с числом "1925". Впрочем, никакого официального подтверждения, что это именно ультрас "Металлиста 1925", нет.

Согласно приказу за подписью генерального директора "Металлиста 1925" Владимира Линке, присутствие на трех выездных матчах запрещено ультрас, но не запрещено официальным лицам и журналистам.