На молодежном чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты

03 января 2021 г. 12:44
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

По завершении четвертьфиналов, состоявшихся на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею, количество претендентов на золотые медали сократилось с восьми  до четырех.

Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Первой в полуфинал отобралась молодежная сборная России, минимально обыгравшая немецких 20-летних сверстников – 2:1.

Соперниками россиян в полуфинале будут канадцы. В четвертьфинальном противостоянии молодежных сборных Канады и Чехии Канада победила со счетом 3:0.

В принципиальном скандинавском противостоянии молодежных сборных Финляндии и Швеции финские хоккеисты, уступая после первого периода 0:2, в итоге взяли верх 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте третьего периода.

Соперников финнов в полуфинале будут американцы. Молодежная сборная США обыграла в четвертьфинале сверстников из Словакии – 5:2.

Видео: 

Russia holds on for victory as Germany comes close to advancing

Byram shines and Levi records shutout as Canada advances over Czech Republic

Finland rallies back from down 2-0 to secure a spot in the semifinal

USA holds off Slovakia to advance to the semifinals

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53