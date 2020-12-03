Наследник Марадоны забил победный гол в матче, который был ранее отменен из-за смерти Марадоны

Символично и справедливо, что автором гола стал именно Карлос Тевес. Особого внимания заслуживает празднование забитого гола.

Сыгран перенесенный первый матч 1/8 финала Копа Либертадорес между бразильским "Интенасьоналем" и аргентинским "Бока Хуниорс". Этот поединок должен был состояться неделю назад, но был перенесен из-за смерти Диего Марадоны.

"Бока Хуниорс" победил 1:0. При этом автором гола стал 36-летний Карлос Тевес, которого многие называли "наследником Марадоны".

Забив гол, Тевес сорвал с себя игровую футболку, под которой оказалась еще одна - ретро-формы "Бока Хуниорс" начала 80-х, когда за эту команду играл Диего Марадона.