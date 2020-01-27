Названа основная версия крушения вертолета, в котором погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант

27 января 2020 г. 17:08
Автор: Виталий Лабскир
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Пилот вертолета из-за минимальной видимости не увидел гору.

Идет расследование крушения вертолета Sikorsky S-76B, в котором погибли 9 человек, включая выдающегося американского баскетболиста Коби Брайанта.

Сообщения о том, что причиной крушения стали погодные условия, а именно - туман, находят подтверждение.

Как следует из записи переговоров с диспетчером, пилот, управлявший вертолетом, жаловался на то, что находится в густых облаках и ничего из-за этого не видел. Диспетчер порекомендовал попытаться подняться выше. Совершая, как оказалсь, роковой маневр, пилот направил вертолет в гору...  

 

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