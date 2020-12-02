Необычная ситуация с незабитым пенальти и последующим добиванием

02 декабря 2020 г. 16:24
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала футболисту, исполнявшему 11-метровый удар, не повезло, но тут же, наоборот, очень повезло.

В 1/8 финала Копа Либертадорес между аргентинским "Ривер Плейтом" и бразильским "Атлетико Паранаэнсе" первый матч в Бразилии завершился вничью - 1:1.

В ответном, в Аргентине, на 82-й минуте при счете 0:0 был назначен пенальти в ворота "Атлетико Паранаэнсе". 11-метровый исполнил Диего Николас Де Ла Крус и угодил в штангу ворот. Если бы мяч, никого не коснувшись, отлетел в поле, то добивание в ворота стало бы нарушением правил. Но, к счастью для Де Ла Круса, мяч зацепил руку лежавшего вратаря бразильской команды. После чего последовало абсолютно легальное добивание.

Так "Ривер Плейт" победил 1:0 и вышел в четверьфиннал Копа Либертадорес.

Видео: 

Diego Nicolas De La Cruz Arcosa Penal Penalty River Plate vs Athletico-PR 1-0

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