Необычная ситуация с незабитым пенальти и последующим добиванием

Сначала футболисту, исполнявшему 11-метровый удар, не повезло, но тут же, наоборот, очень повезло.

В 1/8 финала Копа Либертадорес между аргентинским "Ривер Плейтом" и бразильским "Атлетико Паранаэнсе" первый матч в Бразилии завершился вничью - 1:1.

В ответном, в Аргентине, на 82-й минуте при счете 0:0 был назначен пенальти в ворота "Атлетико Паранаэнсе". 11-метровый исполнил Диего Николас Де Ла Крус и угодил в штангу ворот. Если бы мяч, никого не коснувшись, отлетел в поле, то добивание в ворота стало бы нарушением правил. Но, к счастью для Де Ла Круса, мяч зацепил руку лежавшего вратаря бразильской команды. После чего последовало абсолютно легальное добивание.

Так "Ривер Плейт" победил 1:0 и вышел в четверьфиннал Копа Либертадорес.