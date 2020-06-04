Неожиданное поражение с грубым вратарским ляпом в первом матче после рестарта

04 июня 2020 г. 12:29
Автор: Виталий Лабскир
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Голкипер провел очень плохой матч возобновления национального чемпионата.

В португальском клубном футболе завершился коронавирусный перерыв. Стартовал 25-й тур. В нем лидер чемпионата - "Порто" неожиданно проиграл со счетом 1:2 "Фамилакану".

Причем счет был открыт после того, как фратарь "Порто" и сборной Аргентины Аугустин Марчесин отдал голевой пас на ногу футболисту "Фамилакана" Фабио Мартинсу. Этот эпизод ниже, в видеообзоре матча, на 1:35. Затем с голом Хесуса Короны футболисты "Порто" отыгрались. Однако вновь подвел Марчесин, пропустивший в ближний угол после дальнего удара Педро Гонсалвеса.

После этого поражения у "Порту" осталось 60 очков, и команда может утратить лидерство после того, как сегодня свой матч 25-го тура проведет лиссабонская "Бенфика".

Видео: 

Famalicão 2-1 FC Porto - Resumo | SPORT TV

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