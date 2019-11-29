Непобедимая подруга Владимира Кличко взвесилась и провела дуэль взглядов перед чемпионским боем

38-летняя боксерша из Норвегии Сесилия Брекхус является абсолютной чемпинкой мира в полусреднем весе и не знает поражений на профессиональном ринге. А еще Брекхус не отрицает, что у нее роман с завершившим свою боксерскую карьеру украинцем Владимиром Кличко.

Пока же Брекхус на пороге своего 36-го боя (35 предыдущих она выиграла, в том числе 9 - нокаутом). Норвежка в Монте-Карло подерется с аргентинкой Викторией Бустос. На кону будут стоять приналдежащие Брекхус чемпионские пояса по всем четырем наиболее престижным версиям профессионального бокса -WBC, WBA, WBO и IBF.

Брекхус и Бустос взвесились. Обе "вместились" в лимит весовой категории 66.6 кг. Вес Бустос составил 65,6 кг. Брекхус оказалась на 900 граммов тяжелее - 66,5 кг.