Невероятно. Ледецкая стала олимпийской чемпионкой Пхенхчана-2018 в двух разных видах спорта

Уникального достижения добилась на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане спортсменка из Чехии Эстер Ледецкая. Она - первая женщина, завоевавшая золотые медали в двух разных видах спорта на зимних Олимпийских играх

Сегодня она стала олимпийской чемпионкой в сноуборде, выиграв золотую медаль в параллельном гигантском слаломе. А неделю назад она выиграла олимпийское "золото" в горнолыжном спорте в супергигантском слаломе.

Сегодня в сноуборде было разыграно в ощей сложности три комплекта наград. Помимо Ледецкой олимпмийскими чемпионами стали швейцарец Невин Гальмарини в мужском параллельном гигантском слаломе и канадец Себастьян Тутан в дисциплине "биг эир".