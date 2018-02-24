Невероятно. Ледецкая стала олимпийской чемпионкой Пхенхчана-2018 в двух разных видах спорта

24 февраля 2018 г. 13:18
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Уникального достижения добилась на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане спортсменка из Чехии Эстер Ледецкая. Она - первая женщина, завоевавшая золотые медали в двух разных видах спорта на зимних Олимпийских играх

Сегодня она стала олимпийской чемпионкой в сноуборде, выиграв золотую медаль в параллельном гигантском слаломе. А неделю назад она выиграла олимпийское "золото" в горнолыжном спорте в супергигантском слаломе.

Сегодня в сноуборде было разыграно в ощей сложности три комплекта наград. Помимо Ледецкой олимпмийскими чемпионами стали швейцарец Невин Гальмарини в мужском параллельном гигантском слаломе и канадец Себастьян Тутан в  дисциплине "биг эир".

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