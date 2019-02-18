Невероятный победный гол бисиклетой в компенсированное время

18 февраля 2019 г. 16:52
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольная команда "Ференцварош" из Будапешта, которую тренирует украинский специалист Сергей Ребров, проиграла в календарном матче чемпионата Венгрии, пропустив шедевральный гол.

На 21-й тур чемпионата Венгрии пришелся матч "Дебрецена" против "Ференцвароша". По истечении 90 минут матча счет был ничейным - 1:1. Арбитр компенсировал 4 минуты.

Когда истекала 3-я добавленная минута 18-летний футболист "Дебрецена" Даниэль Жори, только вышедший на замену в своем дебютном матче, провел невероятный гол. Жори забил "сумасшедшим" ударом через себя и принес "Дебрецену" победу - 2:1.

Видео: 

Zsóri Dániel gólja a DVSC – Ferencvárosi TC mérkőzésen

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