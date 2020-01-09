Невероятный тай-брейк, после которого теннисисты упали и стали крепко обниматься

На теннисном турнире ATP Cup в Австралии сыгран потрясающий по драматизму тай-брейк.

В решающем, парном поединке матча Австралия - Великобритания соперники выиграли по сету с одинаковым счетом 6:3.

Определить победителя должен иыл тай-брейк между австралийцами Никосом Кирьосом и Алексом де Минауиром против британцев Джейми Маррея и Джо Солсбери.

В итоге Кирььос с де Минауром выиграли тай-брейк с нереальным счетом 18:16. Причем последнее очко было засчитано лишь после того, как система Hawk-Eye зафиксировала, что мяч таки попал в линию. Тут же австралийские теннисисты повалились на корт и стали крепко обниматься.

Эта победа вывела сборную Австралии в полуфинал ATP Cup.