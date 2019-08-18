Нокаут. Миочич взял реванш

Первый и единственный в истории боец UFC, сумевший защитить титул в тяжёлом весе три раза подряд.американец хорватского происхождения Стипе Миочич сумел вернуть себе чемпионский титул в бою против прошлогоднего обидчика американца Даниэля Кормье.

Кормье нокаутировал Миочича год назад.

В матче-реванше, который проходил в американском Анахайме, Кормье считался фаворитом и по ходу боя наносил значительный урон Миочичу. И всё же Миочич, выживая, сумел найти свой шанс. В четвертом раунде он потряс Кормье ударом в печень, после чего тут же брутально добил у сетки.