 

Нокаут. Миочич взял реванш

18 августа 2019 г. 12:34
Автор: Виталий Лабскир
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Первый и единственный в истории боец UFC, сумевший защитить титул в тяжёлом весе три раза подряд.американец хорватского происхождения Стипе Миочич сумел вернуть себе чемпионский титул в бою против прошлогоднего обидчика американца Даниэля Кормье.

Кормье нокаутировал Миочича год назад.

В матче-реванше, который проходил в американском Анахайме, Кормье считался фаворитом и по ходу боя наносил значительный урон Миочичу. И всё же Миочич, выживая, сумел найти свой шанс. В четвертом раунде он потряс Кормье ударом в печень, после чего тут же брутально добил у сетки.

 

Видео: 

Stipe Miocic vs Daniel Cormier 2 Finish/Highlights

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