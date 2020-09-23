Новые рекорды в проигранном матче

"Звездный" баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил уникальные рекорды.

В третьем полуфинальном матче плей-офф НБА между "Лос-Анджелес" Лейкерс и "Денвер Наггетс" Джеймс сделал трипл-дабл: 30 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

Леброн является рекордсменом НБА в плей-офф по трипл-даблам с не менее чем 30-ю набранными очками. Таких матчей у Джеймса теперь 14.

Также Джеймс является рекордсменом по трипл-даблам в плей-офф для баскетболистов старше 35-ти лет. У Леброна теперь три таких таких матча.

Остается добавить, что несмотря на рекорды Джеймса, "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл этот матч 106:114, но, зато ведет 2-1 в серии до четырех побед.