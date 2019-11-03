Обессиливший Ковалев жестко нокаутирован в 11-м раунде

03 ноября 2019 г. 12:07
Автор: Виталий Лабскир
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Мексиканский боксер Сауль Альварес, поднявшийся на две весовые категории, в рамках полутяжелого веса отбрал чемпионский пояс по версии WBO у россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира уже в четвертой весовой категории.

Альварес в ходе боя измотал Ковалева и завершил поединок нокаутом на последней минуте 11-го раунда. Нокаут пришел после того, как Альварес левым боковым отпавил Ковалева в состоянии грогги, и тут же произошло добивание, после которого россиянин "уснул", опершись на канаты ринга.

На тот момент на записках двух судей Альварес имел минимальное преимущество после 10-ти раундов - у обоих 97-95, и еще один судья насчитал ничью - 96-96.

Ковалева после нокаута отправили на обследование в больницу. Он уже сообщил, что чувствует себя нормально и признался, что силы стали покидать его где-то после 7-го раунда.

Видео: 

Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev | Round 11 | KNOCKOUT | Octagon Plus

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