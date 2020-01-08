Очень качественная драка в НХЛ. У хоккеиста подогнулись ноги

08 января 2020 г. 14:45
Автор: Виталий Лабскир
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Ключевым моментом стал удар правой в челюсть.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Нэшвиллом" сошлись в кулачном бою хоккеисты этих команд Зденек Хара и Яков Тренин.

Тренин хоть и почти на голову ниже Хары, тем не менее изловчился так пробить, что у Хары подогнулись ноги. Пропустив удар в челюсть, Хара все же устоял и перешел на борьбу, уложив Тренина на лед своей массой. После чего хоккеистов разнял лайнсмен, и те отправились на скамейки штрафников.

Сам же матч завершился победой "Бостона" - 6:2.

Видео: 

Zdeno Chara Fights Yakov Trenin After Watching Teamate Charlie Mcavoy Get Trainwrecked

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