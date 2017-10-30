Очень некрасиво. Вратарь справил малую нужду во время футбольного матча

30 октября 2017 г. 16:53
Источник: "Чемпионат"
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Вратарь полупрофессионального британского клуба «Солфорд Сити» Макс Крокомб получил красную карточку за то, что справил малую нужду во время матча с «Брэдфорд Парк Авеню».

Инцидент произошёл на 86-й минуте матча, когда «Солфорд Сити» лидировал в счёте — 2:1. Крокомб, стоя на вратарской позиции,  пустил перед собой струю мочи.

Судья показал 24-летнему вратарю прямую красную карточку. 

«Солфорд Сити» оставшись в меньшинстве, причем без вратаря, не пропустил гол и сумел удержать победу.

«Солфорд Сити» в настоящее время выступает в Северной зоне Национальной лиги - шестом уровне системы футбольных лиг Англии.

Видео: 

HILARIOUS! Salford City goalkeeper Max Crocombe sent off for URINATING | 28/10/2017

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