Очень некрасиво. Вратарь справил малую нужду во время футбольного матча

Вратарь полупрофессионального британского клуба «Солфорд Сити» Макс Крокомб получил красную карточку за то, что справил малую нужду во время матча с «Брэдфорд Парк Авеню».

Инцидент произошёл на 86-й минуте матча, когда «Солфорд Сити» лидировал в счёте — 2:1. Крокомб, стоя на вратарской позиции, пустил перед собой струю мочи.

Судья показал 24-летнему вратарю прямую красную карточку.

«Солфорд Сити» оставшись в меньшинстве, причем без вратаря, не пропустил гол и сумел удержать победу.

«Солфорд Сити» в настоящее время выступает в Северной зоне Национальной лиги - шестом уровне системы футбольных лиг Англии.