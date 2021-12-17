Официально: футболист юношеской сборной Украины перешел из донецкого «Шахтера» в московский «Локомотив»

Родившийся в Донецке Марк Рене Мампасси теперь будет зарабатывать деньги, выступая за российскую команду.

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о заключении контракта с 18-летним украинским футболистом Марком Мампасси.

За «Локомотив» Мампасси будет выступать под 18-м номером.

До перехода в «Локомотив» Мампасси принадлежал донецкому «Шахтёру» и играл в этом сезоне на правах аренды за фармклуб «Шахтера» — «Мариуполь».

Также Мампасси привлекался к выступлению за юношеские сборные Украины различных возрастов.

По сообщениям СМИ, Мампасси оформляет себе российское гражданство. По законам страны-агрессора для родившихся в Донецке вступление в российское гражданство осуществляется по упрощённой форме.