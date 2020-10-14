Отбор к ЧМ-2022. Аргентина обыграла Боливию на высоте 3600 метров

14 октября 2020 г. 14:38
Автор: Виталий Лабскир
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В южноамериканском отборе в финальную часть чемпоината мира по футболу в горной Боливии местная сборная принимала во 2-м туре сборную Аргентины. Боливия традицинно принисает своих соперников на стадионе "Эрнандо Силес" в Ла-Пасе. Этот стадион располагается на высоте 3600 метров, а потому там трудно дышать.

Это зачастую является козырем более привычных к столь разряженному воздуху боливийцев. Те же аргентинцы не выигрывали здесь 10 лет.

На сей раз капитан сборной Боливии бывший футболист донецкого "Шахтера" Марсело Морено открыл счет. На что у сборной Аргентины нашелся ответ. Точнее, сразу два - Луатаро Мартинес в первом тайме сравнял счет, Хоакин Корреа во втором забил победный гол и принес Аргентине победу - 2:1.

У сборной Аргентины после двух туров максимальные 6 очков.

 

Видео: 

BOLIVIA 1X2 ARGENTINA - MELHORES MOMENTOS - ELIMINATÓRIAS DA COPA 2022

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