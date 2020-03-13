Отложены все матчи турниров УЕФА

13 марта 2020 г. 13:10
Автор: Виталий Лабскир
54 просмотра

Большой футбол сходит на нет.

Как сообщил официальный сайт УЕФА, на следующей неделе не состоятся все запланированные матчи в турнирах УЕФА, включая игры Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок.

Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта 2020 года.

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются.

Накануне европейский футбольный союз пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.