Овечкин устроил демарш и был удален до конца матча

23 апреля 2019 г. 11:53
Автор: Виталий Лабскир
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"Звездный" российский хоккеист американского клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин непочтительно отнесся к судьям.

В 6-м матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Каролиной" Овечкин после свистка ударил клюшкой Саку Маеналайнена. Арбитр собирался дать российскому хоккеисту двухминутный штраф за удар соперника клюшкой. Но Овечкин стал саркатически хлопать в адрес арбитра. И тут же Овечкин был наказан еще и удалением до конца матча.

Сам же матч завершился поражением "Вашингтона" со счетом 2:5. В серии же до четырех побед счет теперь ничейный 3-3. Впереди решающий поединок.

Видео: 

GOTTA SEE IT: Alex Ovechkin Takes Blatant Slashing Call Then Gets Ejected For Taunting Official

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