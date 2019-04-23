Овечкин устроил демарш и был удален до конца матча

"Звездный" российский хоккеист американского клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин непочтительно отнесся к судьям.

В 6-м матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Каролиной" Овечкин после свистка ударил клюшкой Саку Маеналайнена. Арбитр собирался дать российскому хоккеисту двухминутный штраф за удар соперника клюшкой. Но Овечкин стал саркатически хлопать в адрес арбитра. И тут же Овечкин был наказан еще и удалением до конца матча.

Сам же матч завершился поражением "Вашингтона" со счетом 2:5. В серии же до четырех побед счет теперь ничейный 3-3. Впереди решающий поединок.