 

Партнеры Девича забили два гола-красавца в "девятки"

22 сентября 2019 г. 15:00
Автор: Виталий Лабскир
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Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич радуется вместе со своими нынешними одноклубниками по сербскому "Вождовацу".

В 9-м туре чемпионата Сербии по футболу между одним из лидеров "Войводиной" из Нови Сада и "Вождовацом" команда Девича, являющаяся крепким середняком, одержала неожиданную выездную победу - 2:1.

При этом футболисты "Вождоваца" Александар Станисавлевич и Неманья Николич отличились на 62-й и 64-й минутах, забивая потрясающие голы в одну и ту же "девятку" ворот "Войводины". При этом пас Николичу перед его пушечным голевым ударом отдал Девич.

"Войводина" свой гол забила с пенальти.

Ниже, в видеообзоре матча, голы-красавцы одноклубников Девича, начиная с 1:00.

Видео: 

Linglong Tire Super liga 2019/20 - 9.Kolo: VOJVODINA – VOŽDOVAC 1:2 (0:0)

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