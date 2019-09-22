Партнеры Девича забили два гола-красавца в "девятки"

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич радуется вместе со своими нынешними одноклубниками по сербскому "Вождовацу".

В 9-м туре чемпионата Сербии по футболу между одним из лидеров "Войводиной" из Нови Сада и "Вождовацом" команда Девича, являющаяся крепким середняком, одержала неожиданную выездную победу - 2:1.

При этом футболисты "Вождоваца" Александар Станисавлевич и Неманья Николич отличились на 62-й и 64-й минутах, забивая потрясающие голы в одну и ту же "девятку" ворот "Войводины". При этом пас Николичу перед его пушечным голевым ударом отдал Девич.

"Войводина" свой гол забила с пенальти.

Ниже, в видеообзоре матча, голы-красавцы одноклубников Девича, начиная с 1:00.