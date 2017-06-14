Пенальти с попаданием мячом в голову

14 июня 2017 г. 16:38

Бельгийский полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин де Брейне стал в ворота при исполнении 11-метрового удара. Лучше бы он этого не делал.

Дело происходило на тренировочной базе "Манчестер Сити".

Исполнял пенальти популярный в соцсетях футбольный трюкач Симон Миниминтер. После его удара мяч попал в штангу, а от штанги отлетел в голову де Брейне, после чего оказался в воротах.

Футболисты "Манчестер Сити", ставшие свидетелем этого "шедеврального" 11-метрового удара, просто катались от смеха.

Видео: 

When Kevin De Bruyne is a Goalie for a Penalty

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