Передовица в российской газете "Советский спорт": "Україна - це Європа"

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16 октября 2019 г. 15:17
Автор: Виталий Лабскир
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Российское печатное издание "Советский спорт" порадовалось выходу футбольной сборной Украины в финальную часть Евро-2020.

На первой странице сегодняшнего номера газеты размещен фотоколлаж с матча Украина - Португалия и заголовок по-украински: "Україна - це Європа".

Креативный продюсер газеты "Советский спорт" Алексей Андронов не скрывает в социальных сетях своей симпатии к Украине и антипатии путинскому режиму.

Выход газеты с таким заголовком Андронов так прокомментировал в Twitter:

Здравствуйте! Кому-то не нравится сборная Украины, кому-то «родовая травма» мешает ее поздравить. Но не нам. Мы не о политике, мы о спорте!

 

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