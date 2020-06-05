Первая лига украинского футбола возвращается? Большинство проголосовало "за"

05 июня 2020 г. 13:21
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925", судя по всему, продолжит уже в июне борьбу за выход в Премьер-Лигу, поскольку сегодня Совет лиг принял решение о рестарте чемпионата страны в Первой лиге украинского футбола.

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялось заседание Совета лиг. На нем из тех, кто присутствовал, 6 клубов, включая "Металлист 1925", проголосовали за продолжение первенства страны по Регламенту, то есть с доигровкой оставшихся 11-ти туров. 7-й голос "за" отдал президент ПФЛ Сергей Макаров. 4 клуба проголосовали против.

Также принято решение, что в случае двух неявок на матчи команда не может далее продолжать сезон, но при этом она не исключается из ПФЛ.

Теперь Исполком УАФ должен одобрить принятые сегодня решения.

Чемпионат Украины в Первой лиге может возобновиться 23 июня.

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