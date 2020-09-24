Первый бразильский футболист в харьковском "Металле"

Харьковский клуб Второй лиги украинского футбола ФК "Металл" трудоустроил бразильца, игравшего ранее в чемпионате Украины за "Днепр".

Игроком "Металла", как сообщает официальная страница этого клуба в Facebook, стал бразильский защитник Андерсон да Силвейра Рибейро, более известный как Андерсон Пико.

Этот 31-летний футболист до перехода в "Металл" выступал на родине за такие команды, как "Гремио", "Фигейренсе", "Жувентуде", "Шапекоэнсе", "Фламенго", а также украинский "Днепр" и венгерскую "Кишварду". Последним клубом Пико был бразильский "Жувентус" (Жарагуа-ду-Сул).

Андерсон внесен в заявку "Металла". За желто-синих он будет играть под № 36.