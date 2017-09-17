Первое поражение хоккеистов харьковского "Динамо"

На третий тур чемпионата Украині по хоккею пришлось первое поражение харьковского "Динамо"

Харьковская команда принимала "Белый Барс" из Белой Церкви.

Динамовцы трижды по ходу матча догоняли соперников в счете, и после двух периодов была ничья - 3:3.

Однако в третьей 20-минуте две безответные шайбы "Белого Барса" предопределили исход матча. Харьковское "Динамо" проиграло - 3:5.

Одержав в трех турах две победы и потерпев одно поражение, "Динамо" набрало 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице УХЛ.