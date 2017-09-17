Первое поражение хоккеистов харьковского "Динамо"

17 сентября 2017 г. 13:28
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На третий тур чемпионата Украині по хоккею пришлось первое поражение харьковского "Динамо"

Харьковская команда принимала "Белый Барс" из Белой Церкви.

Динамовцы трижды по ходу матча догоняли соперников в счете, и после двух периодов была ничья - 3:3.

Однако в третьей 20-минуте две безответные шайбы "Белого Барса" предопределили исход матча. Харьковское "Динамо" проиграло - 3:5.

Одержав в трех турах две победы и потерпев одно поражение, "Динамо" набрало 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице УХЛ.

Видео: 

УХЛ. "Динамо" - "Белый Барс" 3:5. Обзор

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