Первый чемпионский титул за 70 лет

Очень-очень долгожданный триумф.

Завершился чемпионат Мексики-2021 по футболу. По регламенту чемпион определялся в двухматчевом финале, куда отобрались «Атлас» (Гвадалахара) и «Леон».

Первый финальный матч выиграл «Леон» — 3:2. Ответный — «Атлас» — 1:0. Количество забитых и пропущенных мячей на своем и чужом поле в расчет не бралось. Так как по сумме двух матчей вышло 3:3, была назначена серия послематчевых 11-метровых.

В ней победу праздновал «Атлас» — 4:3. Решающий пенальти реализовал Хулио Фурч.

«Аталас» стал 2-кратным чемпионом Мексики. При этом в первый раз эта команда из Гвадалахары выигрывала золотые медали 70 лет назад — в 1951-м году.