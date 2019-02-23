Победа ххарьковского "Динамо" с образцово-показательной реализацией большинства

В матче регулярного чемпионата УХЛ харьковское "Динамо" принимало худшую команду украинской хоккейной лиги - киевских "Ледяных волков".

"Динамо" победило со счетом 6:3. При этом второй период харьковская команда выиграла 4:0. Также следует отметить, что динамовцы четыре из своих шести заброшенных шайб провели, играя в большинстве.

У "Динамо" 24 очка очка, набранных в 34 проведенных матчах и 5-е место в турнирной таблице. Впереди еще один матч в регулярном чемпионате УХЛ, который уже никак не повлияет на турнирное положение "Динамо". А далее - стадия плей-офф, в которой соперником "Динамо" в 1/4 финала станет "Белый Барс" из Белой Церкви, который по итогам регулярного чемпионата займет 4-е место.