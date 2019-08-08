Победа в компенсиролванное время

Лига Чемпионов по футболу в Харькове. Правда, пока не мужская, а женская. В первом же туре группового квалификационого турнира состоялся драматический поединок, в котором женский футбольный клуб "Харьков", проигрывая на 90-й минуте хорватскому "Сплиту", сумел отыграться и одержать победу.

За выход в 1/16-й финала Лиги Чемпионов в борьбу в группе, собравшуюся в Харькове, вступили местный женский клуб "Харьков", белорусский "Минск", хорватский "Сплит" и "Беттамбург" из Люксембурга. По итогам турнира в один круг победитель группы получит заветную путевку. Хозяйки начали поединком против "Сплита" и пропустили сверхбыстрый гол. Уже на 40-й секунде после мощного удара хорватки Анелы Лубины мяч оказался в воротах харьковчанок. Со временем Дарья Апанащенко со штрафного сравняла счет. Однако "Сплит" еще до перерыва вновь вышел вперед. Отметилась Теа Педич. Таким образом, харьковская команда проиграла первый тайм - 1:2.

Максим Рахаев, и.о. главного тренера ЖФК "Харьков":

Первое, что я могу сказать - наверное вышли, недооценили соперника. Наверное, не смог я достучаться до девчонок, что это не чемпионат Украины. Это совсем другой уровень и нужно прикладывать больше усилий.

И все же, в конце матча сверхусилия позволили харьковчанкам не только избежать поражения, а даже победить. На 90-й минуте вратарь "Сплита" сбила нападающую "Харькова" Анну Воронину. Арбитр назначила пенальти. 11-метровый реализовала Дарья Апанащенко, которая уже забивала в этом матче. Развязка же пришлась на третью из пяти компенсированных минут, когда Воронина попала в перекладину, а на добивание успела снова та самая Апанащенко. Она сделала хет-трик и установила точку в этом драматичном матче - 3:2 в пользу "Харькова".

Дарья Апанащенко, футболистка ЖФК "Харьков":

Ну, верила до конца, играла до конца. Нельзя никогда руки опускать. Нужно всегда все матчи доигрывать до последних минут. Мы так и сделали.

Анна Воронина, футболистка ЖФК "Харьков":

Честно - хочется плакать от счастья. Я верила в нас до конца. Но это -что-то. У меня такое первый раз в жизни.

После победы над "Сплитом", которую удалось вырвать в компенсированное время, следующим соперником харьковской команды будет откровенный аутсайдер группы "Беттембург", который в стартовом туре проиграл "Минску" с разгромным счетом - 0:12.