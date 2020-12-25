Победный бросок на последней секунде матча

Хладнокровно, зрелищно и эмоционально.

В матче баскетбольной Евролиги между каунасским “Жальгирисом” из Литвы и мюнхенской “Баварией” из Германии при счете 73:72 в пользу “Баварии” у “Жальгириса” оставалось на атаку 3,4 секунды игрового времени.

Этого времени хватило, чтобы на последней секунде матча Мариус Григонис совершил результативный бросок и принес “Жальгирису” победу – 74:73.

После прозвучавшей сирены баскетболисты “Жальгириса” стали радоваться добытой победе. Как оказалось, чуть преждевременно, поскольку арбитры вернули таймер на отметку 0,6 секунды. Однако это мгновения “Баварии” не хватило, чтобы отыграться. А затем сирена прозвучала во второй раз и уже окончательно.