Победный конфуз. Велосипедист упал в финишном створе

Сначала радость и тут же боль.

В Колумбии проходит веломногодневка Clasico RCN. На ее 2-м этапе колумбийский велосипедист Эдисон Муньос сумел к финишной черте удержать незначительный отрыв от основного пелетона.

На радостях Муньос поднял руки вверх, празднуя победу. Вот только в этот момент руль, почувствовавший свободу, повернулся, потянул за собой переднее колесо, и велосипед упал.

В падении Муньос преодолел финишный створ, а дальше велосипедисту уже было не до радостей из-за болевых ощущений, последовавших за падением.