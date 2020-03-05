Побоище на трибунах во время футбола в России. Матч был приостановлен

В столице Чечни - Грозном, местным болельщикам не понравилось поведение фанов из Санкт-Петербурга.

В четвертьфинале розыгрыша Кубка России встречались "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

В конце второго тайма болельщики "Зенита" разделись по пояс. Болельщики "Ахмата" восприняли это, как провокацию и оскорбление, и в максимально доступной форме объяснили, что так поступать не следует.

Матч был на время побоища приостановлен. После возобновления основное время было завершено вничью - 1:1. В овертайме "Зенит" забил победный гол, взял верх 2:1 и вышел в полуфинал.