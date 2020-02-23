Побывал в нокдауне и впервые проиграл боксер, после боя с которым умер Дадашев

До сих пор у пуэрториканского боксера Субриэля Матиаса было 15 побед в 15-ти проведенных на профессиональном ринге боях. Все нокаутом. В том числе летом прошлого года над россиянином Максимом Дадашевым который умер от травм, полученных в бою с Матиасом. И, вот, 16-й соперник Матиаса нашел противоядие против боксера из Пуэрто-Рики.

Матиас дрался против Петроса Ананяна из России и считался безусловным фаворитом.

Но Ананян отправил в концовке 7-го раунда Матиаса в нокдаун. А в итоге, по истечении 10-ти раундов, отведенных на этот рейтинговый бой, Ананян праздновал побед единогласным решением судей - 96:93 и дважды по 95:94.