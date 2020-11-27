Похоронен Диего Марадона

27 ноября 2020 г. 16:27
Автор: Виталий Лабскир
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Родственники попросили, чтобы на кладбище не было видеокамер. Съемка велась с дрона.

На кладбище Белла Виста в 35-ти километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса обрел свой последний покой выдающийся аргентинский футболист Диего Марадона.

Марадона скончался на 61-м году жизни от сердечного приступа.

Гроб с телом выдающегося футболиста был выставлен для прощания в президентском дворце Буэнос-Айреса.

На кладбище во время похорон присутствовали только родсвенники и близкие друзья. Диего Марадона похоронен рядом со своими родителями. Мать Далма умерла в 2011 году, отец Диего-страший - в 2015-м.

Видео: 

El último adiós a Diego Maradona en el cementerio Jardín de Bella Vista

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