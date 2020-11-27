Похоронен Диего Марадона

Родственники попросили, чтобы на кладбище не было видеокамер. Съемка велась с дрона.

На кладбище Белла Виста в 35-ти километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса обрел свой последний покой выдающийся аргентинский футболист Диего Марадона.

Марадона скончался на 61-м году жизни от сердечного приступа.

Гроб с телом выдающегося футболиста был выставлен для прощания в президентском дворце Буэнос-Айреса.

На кладбище во время похорон присутствовали только родсвенники и близкие друзья. Диего Марадона похоронен рядом со своими родителями. Мать Далма умерла в 2011 году, отец Диего-страший - в 2015-м.