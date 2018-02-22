Последняя попытка оказалась на вес олимпийского "золота"

22 февраля 2018 г. 15:52
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На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане олимпийский чемпион Сочи-2014 по фристайлу повторил свой успех  в дисциплине хафпайп

Речь идет о теперь уже двукратном олимпийском чемпионе 27-летнем фристайлисте из США Дэвиде Уайзе.

В Пхенхчане в финале Уайз крайне неудачно выступил в первых двух заездах, получив крайне низкие оценки. Зато судьи поставили ему наивысшую сумму баллов в заключительной третьей попытке.

А поскольку в зачет идет лучший заезд, Уайз стал победителем.

Украина в этой дисциплине фристайла представлена не была.

Следует отметить, что хафпайп дебютировал в олимпийской программе четыре назад в Сочи. Таким образом, Уайз стал первым и остается единственным олимпийским чемпионом в хафпайпе.

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