Последняя попытка оказалась на вес олимпийского "золота"

На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане олимпийский чемпион Сочи-2014 по фристайлу повторил свой успех в дисциплине хафпайп

Речь идет о теперь уже двукратном олимпийском чемпионе 27-летнем фристайлисте из США Дэвиде Уайзе.

В Пхенхчане в финале Уайз крайне неудачно выступил в первых двух заездах, получив крайне низкие оценки. Зато судьи поставили ему наивысшую сумму баллов в заключительной третьей попытке.

А поскольку в зачет идет лучший заезд, Уайз стал победителем.

Украина в этой дисциплине фристайла представлена не была.

Следует отметить, что хафпайп дебютировал в олимпийской программе четыре назад в Сочи. Таким образом, Уайз стал первым и остается единственным олимпийским чемпионом в хафпайпе.