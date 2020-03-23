Появились первые отказники от участия в летней Олимпиаде-2020

23 марта 2020 г. 14:21
Автор: Виталий Лабскир
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Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, пока официально не отменены, но уже известны две страны, которые публично заявили, что не отправят своих спортсменов в столицу Японии даже в том случае, если Олимпиада состоится.

О невозможности участия в Олимпиаде-2020 из-за пандемии коронавируса сообщили национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады. Значительное количество стран выступило за перенос Олимпиады на более поздний срок.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не спешит с решением. Президент МОК Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения летних Олимпийских игр в Токио даже не рассматривается. При этом ситуация с коронавирусом в Японии, по словам президента МОК вселяет оптимизм, что Олимпиада может пройти в изначально запланированные сроки. Также Бах не исключил перенос начала Олимпиады на 30 либо на 45 дней вперед.

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