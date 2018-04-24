Президент федерации футбола Украины, священник, криминальный авторитет "Нарик" и кубок Лиги Чемпионов

24 апреля 2018 г. 18:41
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Самый престижный футбольный клубный европейский футбольный трофей - кубок за победу в Лиге Чемпионов продолжает путешествие по городам Украины. После того, как кубок побывал в Днепре, появилась вот такая фотография.

На ней - посередине,  собственно, кубок. А слева направо - президент федерации футбола Украины Андрей Павелко, священник и криминальный авторитет Александр Петровский, имеющий в криминальном мире прозвище "Алик Нарик".

Павелко привез кубок в одну из церквей, где и было сделано это фото.

Отсается добавить, что "Алик Нарик" является сватом Андрея Павелко. Сын президента Федерации футбола Украины женат на дочери одного из главарей криминального мира Днепра.

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