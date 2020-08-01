Придушив соперника, спортсмен набросился на рефери

01 августа 2020 г. 15:40
Автор: Витлий Лабскир
1 просмотр

Вопиющий случай на турнире по смешанным единоборствам.

В Объединенных Арабских Эмиратах на турнире UAE Warriors 12 в поединке между местным бойцом Ахмедом Аль-Дармаки и Боганом Кириленко из Узбекистана Кириленко, попавшись на удушающий прием, поступчал по земле, обозначив тем самым, что сдается. Но Аль-Дармаки не стал ослаблять удушающий захват. Пришлось жестко вмешаться рефери - Макру Годдару и оттянуть арабского спортсмена.

После чего Аль-Дармаки попытался разобраться с рефери и схватил того за рубашку, правда, бить не стал.

Видео: 

Referee Marc Goddard and fighter Ahmad Al Darmaki

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53