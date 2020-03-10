Продажный арбитр? 11-метровый исполнялся, пока не был забит гол

Очень подозрительный эпизод в футбольном матче.

В матче 25-го тура третьего дивизиона чемпоината Португалии по футболу встречались команды с названиями "Торренсе" и "Анадия".

"Торренсе" к 65-й минуте матча уступал 0:1 и получил довольно спорный пенальти в свои ворота, да еще и был удален футболист "Анадии".

При исполнении 11-метрового футболист "Торренсе" пробил мимо ворот. Однако арбитр принял решение, что пенальти следует перебить, поскольку, якобы, игрок "Анадии" до удара вбежал в штрафную площадь. Хотя, на самом деле этого не было.

При повторном исполнении пенальти вратарь "Анадии" парировал 11-метровый, но вновь арбитр принял решение, что пенальти надо перебить.

Футболисты "Анадии" даже покинули поле в знак протеста. Но потом вернулись, и игрок "Торренсе" с третьей попытки забил 11-метровый, и гол был засчитан.

При столь скандальной ситуации счет сравнялся - 1:1. До финального свитска "Торренсе" забил еще один гол игравшей в меньшинстве "Анадии" и, таким образом, победил - 2:1.

Федерация футбола Португалии отстранила арбитра от дальнейшего судейства.