Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец из Харькова Александр Гвоздик, проживающий в США проведет обїеденительній бой с чемпионом мира по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Официально объявлено, когда и где.

Датой боя, согласованной промоутерами обоих боксеров, названо 18-е октября. Поединок состоится в американском городе Филадельфия.

Гвоздик, будучи великолепным боксером, является не проукраинской, а пророссийской личностью.

В недавнем интервью изданию "Трибуна", Гвоздик о войне, развязанной Россией против Украины, заявил следующее: