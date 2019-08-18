Проросийский харьковский боксер Гвоздик согласовал дату своего боя с россиянином

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18 августа 2019 г. 19:37
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец из Харькова Александр Гвоздик, проживающий в США проведет обїеденительній бой с чемпионом мира по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Официально объявлено, когда и где.

Датой боя, согласованной промоутерами обоих боксеров, названо 18-е октября. Поединок состоится в американском городе Филадельфия.

Гвоздик, будучи великолепным боксером, является не проукраинской, а пророссийской личностью.

В недавнем интервью изданию "Трибуна", Гвоздик о войне, развязанной Россией против Украины, заявил следующее:

Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю. То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.

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