"Пушечный" голевой выстрел Мхитаряна признан топ-моментом тура в чемпионате Италии

Бывший футболист донецких футбольных клубов "Металлург" и "Шахтер" Генрих Мхитарян забил потрясающий гол за итальянскую "Рому".

В матче 8-го тура итальянской Серии "А" "Рома" обыграла "Парму" с крупным счетом 3:0. При этом Мхитарян сделал голевой дубль.

Один из голов Мхитаряна - дальним мощным ударом признан в Италии топ-моментом тура.

Турнирную таблицу чемпоината Италии возглавляет "Милан", набравший 20 очков. В первой тройке "Сассуоло" - 18 и "Рома" - 17. Действующий чемпион - "Ювентус" пока только 4-й с 16-ю очками.