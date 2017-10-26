Рассказ арбитра по футзалу, избитого тренером во время матча

Ужас во время матча любительского турнира по футзалу. Тренер выбежал на площадку и побил арбитра. Матч обслуживал школьный учитель с 25-летним стажем Василий Черничка. Ударил его в висок, да еще и стал добивать Роман Перадзе - родственник владельца известной строительной фирмы.



В матче любительского турнира по футзалу – «Кубок ВИРТА» арбитр Василий Черничка удалил с поля игрока одной из команд. После чего тренер Роман Перадзе решил расправиться над судьей.

Василий Черничка, судья по футзалу:

Ну я свистнул. Показал вторую желтую карточку. Показал красную. Одну карточку засунул в карман. И в этот момент Перадзе с какими-то словами - ты меня еще в прошлый раз достал, но там было не достал, а другое, слово-синоним. Смотрю, летит рука. Я ничего не успел. Он попал мне в висок. И потом, когда я летел, он пытался, как истинный джентельмен добить.

Вот, как это было. Перадзе нанес арбитру два тяжелых удара, после которых тот уже даже физически не мог продолжать обслуживать матч. Игра была остановлена. Команде тренера-драчуна засчитано техническое поражение. Роман Перадзе не захотел объяснить Новостям АТН мотивы драки. На телефонные звонки в течение дня он сегодня не отвечал.

Василий Черничка, судья по футзалу:

Я осмотрелся у врача. Врач сказал, что сотрясения нет, слава богу. Ну и потом есть знакомые юристы, которые сказали, что это дело можно подавать в суд, но дело до суда вряд ли дойдет, а если дойдет, то поскольку у меня средней тяжести побоев нет, то скорее всего его просто пожурят, и тем более мне подсказали, из какой он семьи, поэтому адвокаты его выгородят.

В федерации же футбола Харьковской области отметили, что помочь судье и дисквалифицировать тренера не в состоянии, потому что турнир "Кубок ВИРТА" проходит не под эгидой федерации, и вообще, ни спортсмены, ни судьи в таком случае никак не защищены.