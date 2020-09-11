Разгромнная победа “Металла” - 6:0. Второй подряд голевой дубль Фомина

11 сентября 2020 г. 19:19
Автор: Виталий Лабскир
7 просмотров

За два тура своих выступлений во Второй лиге украинского футбола харьковский “Металл” одержал две победы с общим счетом 10:0.

Харьковский “Металл” выглядит гораздо убедительнее своих соперников по Второй лиге украинского футбола.

Во 2-м туре “Металл” играл дома против одесской команды “Реал-Фарма” и победил 6:0. При этом капитан команды Руслан Фомин отметился двумя забитыми голами. В первом туре Фомин также дважды поразил ворота черкасского “Днепра”. Тогда “Металл” выиграл 4:0.

Сегодня, кроме голевого дубля Фомина, также дважды забил Владислав Нехтий и по разу Евгений Рязанцев и Сергей Давыдов.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53