Редчайший случай. Автогол в баскетбольном матче

10 августа 2020 г. 14:32
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, специально так не получилось бы даже при очень большом желаниию

В НБА в первой четверти матча между "Филадельфией" и "Портлендом" случился курьезный момент.

Баскетболист "Портленда" Дамиан Лиллард, пройдя под кольцо соперников, отбрасывал мяч для броска своему партнеру по команде, но угодил в игрока "Филадельфии" Тобайса Харриса. Мяч, попав в Харриса, полетел по такой траектории, что оказался, аккурат, в кольце "Филадельфии".

Как оказалось в итоге, столь необычно набранные "Портлендом" два очка оказались крайне нужными. "Портленд" победил с разницей лиь в три очка - 124:121.

Видео: 

Damian Lillard Deflects Ball Off Harris for the Bucket

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