Рефери вмешался в чемпионский бой, дабы сохранить жизнь боксеру

Нокдаун в 1-м раунде, драка после гонка об окочании 3-го, технический нокаут в 6-м. Так проходил и завершился объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе.

В поединке за два пояса сошлись в Арлингтоне доселе непобедимые американцы Хосе Карлос Рамирес и Морис Хукер.

Рефери резко вмешатлся и остановил бой в 6-м раунде после серии ударов, которые потрясли Хукера.

Хукер затем признался, что рефери поступил абсолютно верно и сохранил жизнь. Хукер напомнил, что на этой неделе умерли двое боксеров - россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян от травм, полученных в ринге.