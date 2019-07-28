 

Рефери вмешался в чемпионский бой, дабы сохранить жизнь боксеру

28 июля 2019 г. 13:02
Автор: Виталий Лабскир
4 просмотра

Нокдаун в 1-м раунде, драка после гонка об окочании 3-го, технический нокаут в 6-м. Так проходил и завершился объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 

В поединке за два  пояса сошлись в Арлингтоне доселе непобедимые американцы Хосе Карлос Рамирес и Морис Хукер.

Рефери резко вмешатлся и остановил бой в 6-м раунде после серии ударов, которые потрясли Хукера.

Хукер затем признался, что рефери поступил абсолютно верно и сохранил жизнь. Хукер напомнил, что на этой неделе умерли двое боксеров - россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян от травм, полученных в ринге.

Видео: 

PELEA RAMIREZ VS HOOKER - HIGHLIGHTS HD - COMBATE SPACE

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.