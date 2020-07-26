Рефери запоздал вмешаться, и боксер был нокаутирован

26 июля 2020 г. 15:56
Автор: Виталий Лабскир
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Рефери видел, что развязка близка, но всё же не успел дать отмашку о прекращении боксерского поединка до того, как здоровью нокаутированного боксера был нанесен серьезный урон.

В японском городе Кобе состоялся бой за вакантный титул чемпиона по версии OPBF в первом наилегчайшем весе (до 49 кг). Дрались японцы Кениши Хорикава и Доики Тамита.

В 10-м раунде стало сказываться преимущество Хорикавы. Рефери понимал, что можно останавливать поединок и присуждать победу Хорикаве техническим нокаутом. Но совсем чуть-чуть не успел, и удар Хорикавы отправил Тамиту в глубокий нокаут.

Ниже весь бой. Нокаут на 41:25.

Видео: 

冨田大樹 (ミツキ) vs 堀川謙一 (三迫)　REAL SPIRITS vol.67

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