Рефери запоздал вмешаться, и боксер был нокаутирован

Рефери видел, что развязка близка, но всё же не успел дать отмашку о прекращении боксерского поединка до того, как здоровью нокаутированного боксера был нанесен серьезный урон.

В японском городе Кобе состоялся бой за вакантный титул чемпиона по версии OPBF в первом наилегчайшем весе (до 49 кг). Дрались японцы Кениши Хорикава и Доики Тамита.

В 10-м раунде стало сказываться преимущество Хорикавы. Рефери понимал, что можно останавливать поединок и присуждать победу Хорикаве техническим нокаутом. Но совсем чуть-чуть не успел, и удар Хорикавы отправил Тамиту в глубокий нокаут.

Ниже весь бой. Нокаут на 41:25.