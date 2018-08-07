Результативная ничья киевского "Динамо" в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

07 августа 2018 г. 22:59
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В Праге сыгран первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между местной "Славией" и киевским "Динамо".

Долгое время игра проходила без голов. В концовке же матча команды обменялись забитымми мячами.

Словенский футболист "Динамо" Беньямин Вербич открыл счет на 82-й минуте. "Славия" отыгралась на 90+5-й мините с пенальти, реализованного Йозефом Гушбауэром.

В итоге 1:1. Такой счет делает шансы "Динамо" на выход в раунд плей-офф квалификации более предпочтительными, поскольку ответная игра состоится на поле украинской команды в Киеве.

Видео: 

Славия – Динамо – 0:1. Гол: Вербич (82')

Славия – Динамо – 1:1. Гол: Гушбауэр (90+5')

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